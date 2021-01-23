إيطاليا تفتح تحقيقا بشأن "تيك توك" بعد وفاة فتاة

(أنسامد) - يناير 23 - روما - فتحت النيابة العامة الإيطالية تحقيقا في وفاة فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات بعد مشاركتها في تحد على تطبيق تيك توك.



وتوفيت الفتاة في مستشفى باليرمو بعد أن اكتشفت شقيقتها البالغة من العمر خمس سنوات جثتها يوم الأربعاء الماضي في حمام الأسرة مع هاتفها المحمول، الذي صادرته الشرطة.



قال والد الفتاة المتوفية، إن أختها أخبرته بأنها كانت تشارك في تحدي "بلاك أوت"، واشار الوالد، كنت أعلم أنها كانت تستخدم "تيك توك" لمشاهدة الفيديوهات والرقص، لكن لم أكن أتخيل أنه يمكن أن تحدث كارثة فظيعة كهذه.



وأثارت وفاة الفتاة ردود فعل قوية في إيطاليا ودعوات إلى تنظيم مراقبة أفضل للشبكات الاجتماعية (أنسامد).



