وفاة إيمانويل ماكالوسو ، الشخصية الرئيسية لليسار الإيطالي

(أنسامد) - يناير 19 - روما - توفي إيمانويل ماكالوسو ، شخصية مهمة لليسار الإيطالي في القرن العشرين ، عن عمر يناهز 96 عامًا.



انضم الصقلي إلى حزب المجتمع الإيطالي (PCI) عندما كان لا يزال حزبا غير قانوني في ظل نظام بينيتو موسوليني الفاشي...كان عضوا في البرلمان سبع فترات بين 1963 و 1992.



قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بعد دقيقة صمت أقيمت تكريما لماكالوسو في مجلس الشيوخ "أعتقد أنه حتى أولئك الذين لم يشاركوا أفكاره السياسية يمكنهم الاتفاق على أنه كان شخصية عظيمة في الحياة السياسية والثقافية الإيطالية" (أنسامد).



