ايطاليا: تطعيم أكثر من 972 الف شخص بلقاح كورونا

(أنسامد) - يناير 15 - روما - أنسامد - 15 يناير/ كانون الثاني - بلغ إجمالي عدد الاشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا في إيطاليا حتى الآن أكثر من 972 الف شخص، أي ما يعادل 69% من الجرعات الموزعة.



وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في موقعها على شبكة الانترنت ان إجمالي عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد التي تم إعطاؤها حتى الآن في إيطاليا هو 972.099، أي ما يعادل 69% من الجرعات الموزعة.



وجاءت منطقة كامبانيا على رأس قائمة المناطق التي سجلت أعلى نسبة في عدد التطعيمات بنسبة 92.4%، فيما سجلت منطقة كالابريا أقل نسبة في التطعيمات (39.4%). تم إعطاء اللقاح ل 734.969 من العاملين الصحيين والاجتماعيين، و 155.865 من العاملين غير الصحيين.



(أنسامد).



