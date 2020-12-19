إيطاليا تعلن عن حجر في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الأعياد

أنسامد - 19 ديسمبر /كانون الأول - أعلن رئيس وزراء إيطاليا، مساء الجمعة، فرض حجر في فترة أعياد الكريسماس ونهاية السنة يمتد من 21 ديسمبر حتى 6 يناير.



وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، إثر جلسة لمجلس الوزراء، إنه سيتم خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم، على أن يمنع أيضا التنقل من منطقة إلى أخرى إلا لغايات العمل أو لدواع صحية، مضيفا أنه سيسمح مبدئيا لفرد واحد من كل عائلة بالخروج مرة واحدة باليوم.



وتابع كونتي: "خبراؤنا يخشون زيادة منحنى العدوى خلال فترة عيد الميلاد". وستظل متاجر المواد الغذائية وكذلك صالونات تصفيف الشعر والصيدليات مفتوحة.



