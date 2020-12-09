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دي مايو: نأمل في إعادة صيادين صقلية من ليبيا
    انسامد - 9 ديسمبر - كانون الاول - اعرب وزير الخارجية الايطالية لويجي دي مايو عن امله في اعادة الصيادين الايطاليين المحتجزين في ليبيا منذ سبتمبر الماضي .

    القت السلطات البحرية الليبية في بنغازي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي القبض على زورقين قادمين من جزيرة صقلية الإيطالية وعلى متنهما 18 صيادا، ووجهت لهم تهمة اختراق للمياه الإقليمية الليبية والصيد فيها بدون إذن مسبق، وعلى ذلك تمت إحالتهم إلى النيابة العسكرية الليبية.

    و اضاف دي مايو في حديثه لبرنامج بورتا بورتا ان الحكومة الايطالية تبذل قصاري جهودها الديبلوماسية للافراج عنهم واكد انهم مازالوا موجودون في شرق ليبيا بين يدي سلطة غير معترف بها لديها جيش خاص بها.

    اختتم دي مايو حديثه بالقول انه و رئيس الوزراء جوزيبي كونتي علي اتصال مع كافة القوي التي لديها تأثير علي المنطقة للتوصل الي اطلاق سراح الصيادين في اقرب وقت ممكن.

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