قوارب الصيد المحتجزة:الاتحاد الأوروبي مستعد دائما للمساعدة

أنسامد - 8 ديسمبر /كانون الأول - قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "إنها مسألة مثيرة للقلق، والسلطات الإيطالية ،وبشكل عام الاتحاد الأوروبي والعمل الدبلوماسي والخدمة الخارجية جاهزون دائما لمساعدة الدول الأعضاء التي تحتاج مساعدتنا لحل المشاكل التي لديهم فيمشاكل ثنائية وقنصلية ".



جاءت هذه التصريحات ردا على سؤال حول قوارب صيد إيطالية ضبطت في ليبيا.



وكان قد تم إحتجاز زورقا صيد صقليان على بعد 35 ميلا قبالة سواحل بنغازي في 1 سبتمبر / أيلول الماضي من قبل البحرية الموالية للجنرال حفتر وعلى متنها 18 من أفراد الطاقم ، بتهمة الصيد غير القانوني .



