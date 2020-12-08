ايطاليا:الثورة الخضراءعلي قمة خطة التعافي..196 مليار يورو

ستتصدر الثورة الخضراء والتحول البيئي قائمة خطة الحكومة للتعافي من فيروس كورونا المستجد بقيمة 196 مليار يورو ، وفقًا لمسودة اطلعت عليها وكالة أنسا .



وتقول المسودة إنه قد تم تخصيص 74.3 مليار يورو لهذه الإجراءات الخضراء صديقة البيئة ..يأتي بعد ذلك الرقمنة والابتكار ، مع 48.7 مليار ، بحسب مسودة الميزانية.



كما سيحصل التنقل المستدام على 27.7 مليار ؛ التعليم والبحث 19.2 مليار واخيرا مشروعات المساواة بين الجنسين 17.2 مليار.



وسيحصل قطاع الصحة على تسعة مليارات حسب مسودة الخطة.



تم تخصيص أكبر جزء منفرد لإيطاليا ، 209 مليار يورو ، من مجموع 750 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي ، في انتظار الموافقة على مشاريعها.



تقول مسودة الخطة الإيطالية إن رؤساء البعثات سينسقون الخطة ويراقبون التنفيذ للتغلب على الجمود..المسودة مكونة من 25 صفحة تحدد الأهداف والإصلاحات.



