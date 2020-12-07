ايطاليا:بيانات كوفيد مشجعة لكن الضغط على المستشفيات كبير

انسامد - 7 ديسمبر - كانون الاول - الأرقام الأخيرة حول عدوى فيروس كورونا في إيطاليا اصبحت "مشجعة" لكن مستشفيات البلاد لا تزال تحت ضغط "مرتفع للغاية" ، وفقًا لمسودة احصائية وزارة الصحة وتقرير المراقبة الأسبوعي لمعهد الصحة العالي حول فيروس كورونا.



وقالت الوزارة إن رقم إعادة إنتاج على مستوى البلاد كان 0.91 في الفترة من 11 إلى 24 نوفمبر ، مضيفة أنه كان أقل من العتبة الحاسمة 1 في 16 منطقة .



وقالت إن الاتجاه الإيجابي أظهر أن القيود التي فرضتها الحكومة كان لها تأثير كبير في تحجيم اعداد المصابين.



وقالت إن خطر الإصابة بعدوى الفيروس انخفض إلى المتوسط في معظم المناطق لأول مرة منذ أسبوعين ومنخفض في منطقتين.



وقالت إن كالابريا وبوليا وسردينيا مازالت معرضة لخطر كبير