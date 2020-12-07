نائب رئيس البرلمان الاوروبي يدين تجديد حبس باتريك زكي

انسامد - 7 ديسمبر - كانون الاول - صرح فابيو ماسيمو كاستالدو عضو البرلمان الأوروبي عن حركة الخمس نجوم الايطالية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي ان قرار محكمة الجنايات المصرية امس بتمديد الحبس الاحتياطي للطالب المصري الذي يدرس في جامعة بولونيا الايطالية باتريك زكي هو قرار قاسي ومحبط. وكان قد القي القبض عليه يوم 7 فبراير الماضي عند وصوله الي مطار القاهرة قادما من ايطليا لقضاء عطلته مع اهله.

و ينتمي كاستالدو لحركة الخمس نجوم الايطالية التي يتبعها وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو.



و اضاف إن الانتهاك الممنهج للحقوق المدنية في مصر يتخذ ابعادا لم يعد من الممكن تحملها. واشار من الاتحاد الأوروبي ، نتوقع الآن رد فعل قوي لوقف عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية ، والتعذيب في السجون والاختفاء القسري ، فضلاً عن الاضطهاد والتمييز ضد النساء وأعضاءالمجتمع المدني والمهاجرين ". ووفقا لمذكرة اعدتها الحركة ′ ′ ستكافح حركة الخمس نجوم والحكومة الإيطالية بقوة لضمان إطلاق سراح باتريك زكي ، وكذلك جميع النشطاء الآخرين الذين ما زالوا في السجون .

و من جهة اخري قال بييرو فاسينو رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الايطالي إن الحكم بتمديد حبس باتريك زكي 45 يومًا أخرى يعتبر حكما ظلمًا غير إنساني وغير مقبول و اضاف ان ذنب باتريك الوحيد هو كونه ناشطًا في مجال حقوق الإنسان...

و اكد في النهاية نحن لن نستسلم وسنواصل الضغط لوضع حد لهذا الظلم .