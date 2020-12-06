دي مايو : الجزائر الشريك التجاري الاول لإيطاليا في المنطقة

أنسامد - 6 ديسمبر/ كانون الأول - التقي وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم / الأحد / بممثلي أهم الشركات الإيطالية في الجزائر، وذلك في إطار زيارته التي يقوم بها حاليا للجزائر.



وقال لويجي دي مايو خلال اللقاء: الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في المنطقة، وفقا لصفحة وزارة الخارجية الايطالية بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.



وأضاف : نحن نعمل على أن يفتح منتدى الأعمال لعام 2021 فرصًا جديدة مع التركيز على الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا.



من ناحية أخرى، قام الوزير لويجي دي مايو في ختام زيارته بزيارة موقع مشروع توسيع مترو الجزائر العاصمة.



