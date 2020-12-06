دي مايو : الجزائر الشريك التجاري الاول لإيطاليا في المنطقة
فرنسا: 67 مصابا في صفوف رجال الأمن في اشتباكات مع محتجين
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اللياقة البدنية في معرض " يسس" الفنى بين أعمال الفنان العظيم لورينزو لوتو لقاء بين الرياضة والفن أمام روائع فنان البندقية
اعادة تجديد قصر سيريستوري التاريخي
يوم العنف ضد المرأة..احتجاجات
ايطاليا-العنف ضد المرأة..بيتزا مارجريتا تنضم للحملة
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جرافيتي الممثل الراحل جيجي برويتي يغزو شوارع ايطاليا