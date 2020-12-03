ايطاليا تشدد شروط التنقل خلال الأعياد تحسبا لموجة كورونا

أنسامد - 3 ديسمبر /كانون الأول - اعتمدت الحكومة الايطالية برئاسة جوزيبي كونتى مرسوما يقضي بتشديد شروط التنقل في البلاد خلال احتفالات عيد رأس السنة، لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19. واعتبارا من 21 كانون الأول/ديسمبر وحتى 6 كانون الثاني/يناير، سيمنع التنقل بين أقاليم إيطاليا العشرين إلا لأسباب صحية أو من أجل العمل. وكان التنقل مسموحا بين مناطق صنف خطر الوباء فيها على أنه معتدل أو "أصفر"، لكنه كان ممنوعاً بين مناطق يصنف الوضع فيها على أنه آخذ بالتدهور(برتقالي)، أو خطير(أحمر). بالإضافة إلى ذلك، سيمنع في 25 و26 كانون الأول/ديسمبر وفي الأول من كانون الثاني/يناير التنقل خارج المدينة أو البلدة، إلا لأسباب صحية أو من أجل العمل. وإيطاليا أول بلد أوروبي تفشى فيه الوباء بشكل خطير، وتسجل 57 ألف وفاة، فيما تخشى الحكومة من موجة ثالثة بعد الأعياد ما لم تتخذ تدابير صارمة في وقت وصلت الموجة الثانية أصلاً إلى ذروتها. ويفترض أن يوقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على قانون مفصل أكثر، وفق وسائل الإعلام الايطالية، سيتم بموجبه العمل بحظر تجول اعتباراً من الساعة 21,00 ت غ. وقد يتضمن أيضا فرض حجر على الايطاليين العائدين من الخارج خلال هذه المرحلة، وإغلاقا مدرجات التزلج والمصاعد الكهربائية فيها.



