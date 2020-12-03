وزير الدفاع الايطالي يزور اسرائيل

انسامد - 3 ديسمبر - كانون الاول - يقوم وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني بزيارة الي اسرائيل ..



سيجتمع غويريني في وقت لاحق مع كل من نظيره الاسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وسيستعرض غويريني مع المسؤولين الاسرائيليين الوضع الإقليمي، فضلا عن أوجه التعاون التقني-العسكري والصناعي بين إيطاليا وإسرائيل.



