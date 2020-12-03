إيطاليا:كوفيد: 20709 حالة إيجابية في ال 24 ساعة الماضية

أنسامد - 2 ديسمبر / كانون الأول - قالت وزارة الصحة ، أمس الأربعاء ، إن إيطاليا شهدت 20709 إيجابيات جديدة لـ COVID خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 684 حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس.



هذا بالمقارنة مع 19350 حالة جديدة و 785 حالة وفاة يوم الثلاثاء.



وقالت الوزارة إن عدد المتعافين والمفرجين من المستشفى تجاوز 800 ألف ، وارتفع بمقدار 38740 في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 82335 ، بحسب الوزارة.



وانخفض عدد حالات العناية المركزة من 47 إلى 3616.



وانخفض عدد المصابين بالفيروس من 357 إلى 32454. (أنس