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إيطاليا:كوفيد: 20709 حالة إيجابية في ال 24 ساعة الماضية
    أنسامد - 2 ديسمبر / كانون الأول - قالت وزارة الصحة ، أمس الأربعاء ، إن إيطاليا شهدت 20709 إيجابيات جديدة لـ COVID خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 684 حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس.

    هذا بالمقارنة مع 19350 حالة جديدة و 785 حالة وفاة يوم الثلاثاء.

    وقالت الوزارة إن عدد المتعافين والمفرجين من المستشفى تجاوز 800 ألف ، وارتفع بمقدار 38740 في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 82335 ، بحسب الوزارة.

    وانخفض عدد حالات العناية المركزة من 47 إلى 3616.

    وانخفض عدد المصابين بالفيروس من 357 إلى 32454. (أنس
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