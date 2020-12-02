حركة ال5 نجوم:ريجينى،من مصر صفعة أخرى ، لا مزيد من الذرائع

أنسامد - 2 ديسمبر / كانون الأول - "بينما يقوم المدعي العام في روما بعمل دقيق لتسليط الضوء على مقتل جوليو ريجيني على يد مصر ، نشهد محاولة أخرى لطمس الحقيقة ، نعتقد أن هذا غير مقبول. لقد مضى الآن 17 شهرا على الإنابة القضائية التي أرسلناها من روما إلى مصر والتي طلبت من القاهرة موضوع ال 5 مشتبه بهم ، وحتى الآن ، لا نسجل أي تعاون نموذجي. في الواقع ، مصر تفعل كل شيء لمنع البحث عن الحقيقة ".



هذا ما جاء في مذكرة نواب حركة الخمس نجوم في لجنة الخارجية وأعضاء البرلمان دائما من حركة 5 نجوم الحاضرين في لجنة ريجيني لتقصي الحقائق.



وأضافت المذكرة " من السيسي لم يعد بوسعنا قبول الذريعة: علينا تغيير التروس والمطالبة بالحقائق وليس مجرد كلمات . يجب بذل كل جهد يجب أن نضع كل السبل في الميدان لتسليط الضوء على هذا القتل البربري. نحن مدينون لعائلة جوليو ريجيني وبلدنا بأسره ".



