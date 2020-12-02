حركة ال5 نجوم:ريجينى،من مصر صفعة أخرى ، لا مزيد من الذرائع

أنسامد - 2 ديسمبر / كانون الأول - "بينما يقوم المدعي العام في
روما بعمل دقيق لتسليط الضوء على مقتل جوليو ريجيني على يد مصر ،
نشهد محاولة أخرى لطمس الحقيقة ، نعتقد أن هذا غير مقبول. لقد مضى
الآن 17 شهرا على الإنابة القضائية التي أرسلناها من روما إلى مصر
والتي طلبت من القاهرة موضوع ال 5 مشتبه بهم ، وحتى الآن ، لا نسجل
أي تعاون نموذجي. في الواقع ، مصر تفعل كل شيء لمنع البحث عن
الحقيقة ".
هذا ما جاء في مذكرة نواب حركة الخمس نجوم في لجنة الخارجية وأعضاء
البرلمان دائما من حركة 5 نجوم الحاضرين في لجنة ريجيني لتقصي
الحقائق.
وأضافت المذكرة " من السيسي لم يعد بوسعنا قبول الذريعة: علينا
تغيير التروس والمطالبة بالحقائق وليس مجرد كلمات . يجب بذل كل جهد
يجب أن نضع كل السبل في الميدان لتسليط الضوء على هذا القتل
البربري. نحن مدينون لعائلة جوليو ريجيني وبلدنا بأسره ".