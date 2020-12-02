ايطاليا-كورونا:19350 مصابا و 785 وفاة

انسامد - 2 ديسمبر - كانون الاول - قال جياني رضا ، المسؤول بوزارة الصحة إن إيطاليا شهدت 19350 حالة إصابة جديدة بكوفيد خلال الـ 24 ساعة الماضية و 785 وفاة أخرى.



ويقارن ذلك بـ 16377 حالة جديدة و 672 حالة وفاة أخرى يوم الاثنين.



وقال رضا إنه تم أخذ حوالي 182.100 مسحة ، بزيادة أكثر من 50.000 عن يوم الاثنين.



وقال إن معدل الإيجابية يبلغ حوالي 10٪..وانخفض عدد حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا إلى 376 ، وعدد حالات العناية المركزة 81.



