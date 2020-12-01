ميلانو:تخفيف الحكم عن مغربيين متهمين بالقتل

أنسامد - ميلانو في الاول من ديسمبر / كانون الأول - خففت محكمة استئناف ميلانو من السجن المؤبد إلى السجن 30 عاما بحق عبد النشمي أماس وسعد عثماني ، وهما مغربيان يبلغان من العمر 30 و 32 عاما في 26 أبريل 2018 قام اماس و عثماني باصابة رجلين في شينسيلو بالسامو (ميلانو) خلال عمليتي سطو ، واعتدوا بالقرب من محطة السنترال بالعاصمة اللومباردية على فتاتين أجنبيتين طعنا لسرقة هواتفهما المحمولة ثم قتلا بعد ذلك بوقت قصير شاب بنغالي سامسول يعمل نادلا ويبلغ من العمر 22 عامًا. صدر الحكم عن المحكمة برئاسة جيوفانا إيتشين .



