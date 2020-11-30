ايطاليا..حظر التجوال الليلي سيستمر في الاعياد

انسامد - 30 نوفمبر - تشرين الثاني - اعلن وزير الصحة الايطالي روبيرتو سبيرنزاان عيد الميلاد القادم لن يكون مثل الاعياد السابقة محذرا من تفشي فيروس كورونا بشكل خطير .



قال الوزير يتحتم علينا قول الحقيقة للتحذير من خطورة التجمع للاحتفال بالاعياد واكد علي استمرار فرض حظر التجوال من العاشرة مساء الي السادسة صباحا يوم 24 ديسمبر وفي ليلة راس السنة .



اشار سبيرنزا الي ان الحظر المفروض حاليا يساهم في خفض بسيط لاعداد المصابين مطالبا الجميع باحترام حظر الجوال المفروض في البلاد وعدم ارتكاب اخطاء الصيف حتي لا تواجه البلاد وضعا كارثيا.



وفقا لبيانات وزارة الصحة الايطالية..اجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 176934 اختبارًا لفيروس كورونا ، أي أقل بأكثر من 45000 اختبارًا عن اليوم السابق ، مع الانخفاض المعتاد في نهاية الأسبوع لكن ظلت نسبة الإيجابيات إلى المسحات لم تتغير عند 11.7 بالمائة.



وتقول البيانات ان3753 مريضا يتلقون العلاج في العناية المركزة بالاضافة الي541 حالة وفاة