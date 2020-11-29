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العثور على جثة ضحية ثالثة لفيضانات سردينيا
    أنسامد - 29 نوفمبر / تشرين الثاني - عثرت السلطات الايطالية صباح اليوم / الأحد / في مدينة بيتي على جثمان ليا أورونسو ( 89 عامًا )، الضحية الثالثة للفيضانات التي ضربت بلدة بارباجيا.

    تم العثور على جثة السيدة الايطالية وسط الأنقاض بالقرب من الملعب الرياضي القديم، على بعد حوالي كيلومتر واحد من منزلها، بالقرب من ساحة أسبروني حيث وقعت المأساة أمس.

    شارك متطوعو الحماية المدنية في جهود الانقاذ والبحث عن السيدة الايطالية ضحية فيضانات سردينيا.

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