كونتي يدعو إلى تنسيق الاتحاد الأوروبي لقواعد عطلةالكريسماس

أنسامد - 26 نوفمبر / تشرين الثاني - دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى تنسيق الاتحاد الأوروبي للقواعد المتعلقة بعطلة الكريسماس واستخدام مرافق التزلج وسط جائحة كوفيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بالما يوم أمس الأربعاء .



منحدرات التزلج في إيطاليا مغلقة حاليا بسبب حالة طوارئ فيروس كورونا إلى جانب المرافق الرياضية الأخرى ، مثل حمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية.



وتضغط المناطق الإيطالية التي بها منتجعات للتزلج بشدة لإعادة فتح المنحدرات لموسم الأعياد قائلة إن الأضرار الاقتصادية ستكون غير قابلة للإصلاح إذا لم تكن كذلك.



يريد كونتي تنسيق الاتحاد الأوروبي لتجنب موقف يكون فيه للدول المجاورة قواعد مختلفة تماما ، على سبيل المثال ، منحدرات مفتوحة في النمسا في عيد الميلاد ولكنها مغلقة في إيطاليا.



قال كونتي: "نحن نعمل على ذلك".



"لقد عقدت اجتماعات مع ممثلين عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمحاولة تعزيز التنسيق والحصول عليه ، لا سيما فيما يتعلق بمرافق التزلج وعطلة عيد الميلاد.لا يمكننا قضاء عطلة عيد الميلاد في الجبال بنفس الطريقة كما في السنوات السابقة.آمل أن يرد الاتحاد الأوروبي وأعتقد أنه سيكون مناسبا"