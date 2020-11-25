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مايو يؤكد ضرورةالتوصل لحل شامل للازمة الليبية
    Di Maio, Italia indispensabile per ordine Mediterraneo

    انسامد - 25 نوفمبر - تشرين الثاني - اكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ضرورة ضمان الوحدة وسيادة و سلامة الاراضي الليبية من خلال التوصل الي حل سياسي شامل للمأزق الحالي ولصالح جميع الليبيين. في تصريحات له علي هامش اقتتاح الحوار من اجل المتوسط قال دي مايو " لدينا الان خارطة طريق من شانهاالتوصل لحل شامل للازمة بالاضافة الي فرصة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تمثل جميع المناطق الليبية في تاريخ اقصاه 24ديسمبر 2021 موعد اجراءالانتخابات البرلمانية و الرئاسيةالحرة في البلاد.

    واضاف الي ان هذا يعتبر تطورا ايجابياو مشيراالي ضرورة ان يصحب هذه التطورات تقدما ملحوظا علي الصعيد الامني.

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