مايو يؤكد ضرورةالتوصل لحل شامل للازمة الليبية

انسامد - 25 نوفمبر - تشرين الثاني - اكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ضرورة ضمان الوحدة وسيادة و سلامة الاراضي الليبية من خلال التوصل الي حل سياسي شامل للمأزق الحالي ولصالح جميع الليبيين. في تصريحات له علي هامش اقتتاح الحوار من اجل المتوسط قال دي مايو " لدينا الان خارطة طريق من شانهاالتوصل لحل شامل للازمة بالاضافة الي فرصة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تمثل جميع المناطق الليبية في تاريخ اقصاه 24ديسمبر 2021 موعد اجراءالانتخابات البرلمانية و الرئاسيةالحرة في البلاد.



واضاف الي ان هذا يعتبر تطورا ايجابياو مشيراالي ضرورة ان يصحب هذه التطورات تقدما ملحوظا علي الصعيد الامني.