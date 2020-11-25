كونتي: التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات عيد الميلاد

انسامد - 25 نوفمبر - تشرين الثاني - اعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عن اتفاق على المستوى الأوروبي لتوحيد الإجراءات التقييدية التي ستبدأ مع عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، ومحاولة إعادة فتح المدارس من خلال إشراك رؤساء بلديات المدن الكبرى قبل عيد الميلاد في أقرب موعد ممكن وزيادة التشديد على السفر بين 24 ديسمبر وفي 6 يناير ، مع حظر الحفلات والمناسبات في الساحات مع التأكيد علي تحديد الاعداد المسموح بها لاقامة العشاء 6 أشخاص بحد أقصى 8 أشخاص.



و اشار الي ان الحكومة تعمل على عدة جبهات للتأكد من أن الاجراءات التي سيتم البت فيها الاسبوع المقبل مع اللجنة الصحية الخاصة بفيروس كورونا تسمح بتجنب الأخطاء التي ارتكبت في الصيف وعدم إحباطها بخيارات الدول الأخرى ، لا سيما تلك المتعلقة بالتزلج حيث كررت الحكومة الايطاليةالتأكيد على عدم فتح منتجعات التزلج واكدت ان اي قرار مخالف من جانب الدول الأخرى سوف يمثل ضربة أخرى للاقتصاد المطروح بالفعل على الطاولة.



