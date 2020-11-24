ايطاليا-كورونا:كونتي يحذر من تجمعات عيد الميلاد

انسامد - 24 نوفمبر - تشرين الثاني - حذر رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي من التجمعات الكبيرة في عيد الميلاد مع التأكيد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك بؤر للفيروس في إيطاليا اوأي مناطق حمراء عالية الخطورة بحلول وقت العطلة.



ومازال كونتي يقاوم الضغوط لاعادة فتح المناطق التي بها منتجعات للتزلج على المنحدرات بمناسبة عيد الميلاد.



وقال كونتي "إذا استمر اتجاه العدوى علي ما هو عليه، فلن يكون هناك المزيد من المنطقة الحمراء في ديسمبر".



واضاف "لكن لا يمكننا السماح بمناسبات اجتماعية في فترة عيد الميلاد ، بدءًا من العطلات العشوائية على الجليد".



بموجب نظام قيود الفيروس فان حالة الطوارئ في البلاد تنقسم الي مناطق حمراء وهي معظم المناطق الإيطالية حاليًا اي انها في حالة إغلاق أو مناطق برتقالية متوسطة الخطورة ، حيث تكون القيود أقل صرامة.



