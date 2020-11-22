جوزيبى كونتى : العالم في مفترق طرق بسبب التحديات الحالية

أنسامد - 22 نوفمبر / تشرين الثاني - قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى اليوم / الاحد / إن العالم يمر اليوم بمفترق طرق بسبب التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتدهور التربة وتدهور التنوع البيولوجي العالمي.



وفى كلمته أمام قمة العشرين، أضاف كونتى : التحديات التي نواجهها اليوم من بين أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا. لقد أوصلنا التهديد الوجودي الناجم عن تغير المناخ وتدهور التربة وتدهور التنوع البيولوجي العالمي إلى مفترق طرق سيحدد ما إذا كان بإمكاننا حماية كوكبنا وبناء مستقبل مستدام.



وأكد كونتي أن مجموعة العشرين يمكن أن تقود العالم في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن "تأثير وباء كورونا على أنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية لا ينبغي أن يقوض عزيمتنا على مواجهة هذه التحديات".



