تمديد اجراءات مكافحة كورونا في ست مناطق ايطالية

أنسامد - 20 نوفمبر / تشرين الثاني - أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم / الجمعة / تمديد الإجراءات التقييدية المتعلقة بمكافحة فيروس كوروناالمستجد في ست مناطق إيطالية، وهي مناطق كالابريا ولومبارديا وبيدمونت وبوليا وصقلية ووادي آوستا.



وتم تصنيف تلك المناطق على أنها مناطق حمراء شديدة الخطورة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد فيها. ستظل الاجراءات الجديدة سارية المفعول حتى 3 ديسمبر، بانتظار قرارات جديدة.



وصرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا انه بفضل الإجراءات التقييدية الجديدة، انخفض معدل انتشار فيروس كورونا في الأسبوع الماضي، مضيفا أن بيانات الاختبارات الجديدة على اللقاحات مشجعة لكن الحذر مطلوب.



وتابع : البيانات التي بدأنا في تلقيها تظهر بعض الضوء في نهاية النفق، لكن يتعين علينا اتباع نهج حذر، موضحا أن إيطاليا قد تحصل على الجرعات الأولى في الأشهر الأولى من عام 2021، منوها أن أولوية التوزيع ستكون للعاملين في القطاع الصحي ثم الأشخاص في المستشفيات ودور الرعاية.



