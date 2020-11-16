كوفيد: كونتي يحذر من تجمعات عيد الميلاد

انسامد - 16 نوفمبر - تشرين الثاني - حذر رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي من تجمع الناس للتسوق والاحتفال باعياد الميلاد وسط تصاعد متوقع في حالات المرضي بفيروس كورونا في عيد الميلاد قائلاً إن الروحانية شيء خاص لا ينبغي تمييزه في مجموعات.



وقال رئيس الوزراء: "سننظر في المنحنى الوبائي الذي سنشهده في ديسمبر ، لكن يجب ألا نحصر عيد الميلاد بالتسوق والهدايا وتعزيز الاقتصاد".



و اضاف ان "عيد الميلاد ، بغض النظر عن الإيمان الديني ، هو بالتأكيد لحظة عبادة روحية خاصة.



و اشار "ليس من الضرورة الاحتفال الروحي الخاص بالعيد وسط اعداد كبيرة من الناس" لتجنب اتساع العدوي و انتشار الفيروس.



قال وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوكيا إنه يجب الاحتفال بعيد الميلاد بين "أقرب أفراد الأسرة" فقط.



