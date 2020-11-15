مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الكركرات بالمغرب

أنسامد - 15 نوفمبر / تشرين الثاني - صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ أن مصر تُتابع عن كثب التطورات الأخيرة في منطقة معبر الكركرات الحدودي في المغرب، داعيا الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأحد، إن مصر تُتابع عن كثب تطورات الموقف في منطقة معبر الكركارات الحدودي في المغرب، مضيفة : في ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة وتسارع الأحداث، فإن مصر تدعو الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن، بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أية أعمال استفزازية وأية أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة.



وتابع حافظ أن مصر تؤكد في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة، بما يُحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي، ولا سيما مبدأ سيادة الدول.



