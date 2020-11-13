فرنسا: مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في مالي

أنسامد - 13 نوفمبر / تشرين الثاني - أعلنت فرنسا اليوم / الجمعة / أن قوة عملية برخان قامت في مالي بـ"تحييد" قيادي عملياتي مرتبط بتنظيم القاعدة يوم الثلاثاء، مسؤول عن العديد من الهجمات ضد القوات المالية والدولية.



وأشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بيان لها بالعملية التي تطلبت "وسائل استخباراتية كبيرة وقوة اعتراض مكونة من مروحيات وقوات برية" شنت هجوما على با أغ موسى الذي يعد "القائد العسكري" لـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"أحد الكوادر التاريخيين للتيار الجهادي في منطقة الساحل.



وأوضحت أن با أغ موسى "يعتبر مسؤولا عن هجمات عدة ضد القوات المالية والدولية وكان يعد من القادة العسكريين الجهاديين الرئيسيين في مالي ومكلف بتأهيل مجندين جدد.



