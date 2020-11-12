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اتفاق لجنة العشرة على فتح وتأمين الطريق الساحلي
    انسامد - 12 نوفمبر - تشرين الثاني - اعلن عضو وفد الوفاق بلجنة 5+5 العميد المختار النقاصة يؤكد اتفاق لجنة العشرة على فتح وتأمين الطريق الساحلي مع سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب و اشار الي الاتفاق في المحادثات العسكرية على سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعلى تأمين الطريق الساحلي.

    واكد ان خطوط التماس المفترض الانسحاب منها تبدأ حدودها من جنوب سوكنة إلى بوقرين غربا حتى بن جواد شرقا.

    و قال العميد المختار النقاصة ان سحب المقاتلين الأجانب سيكون قرب الطريق بعمق 5 كيلومترات إى بنغازي و طرابلس كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية يتم سحب كل المقاتلين الاجانب و المرتزقة.

    اشارت وسائل اعلام ليبية الي ان الأطراف الليبية المجتمعة بمنتجع قمرت في تونس تتفق على صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد.

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