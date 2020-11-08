البابا فرنسيس يعرب عن أمله في انهاء معاناة الشعب الليبي

أنسامد - 8 نوفمبر / تشرين الثاني - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم / الأحد / عن أمله في أن يتمكن الحوار الليبي الليبي من إنهاء "المعاناة الطويلة للشعب الليبي" وأن ينجح في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا.



وقال بعد صلاة الأحد من شرفته المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان : تنطلق اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس بمشاركة كافة الأطراف، مضيفًا: آمل بصدق أن يتم في هذه اللحظة الدقيقة إيجاد حل لمعاناة الشعب الليبي الطويلة، وأن يتم احترام وتنفيذ الاتفاق الأخير لوقف دائم لإطلاق النار.



ودعا البابا فرنسيس للصلاة "من أجل السلام والاستقرار في ليبيا".



من ناحية أخرى، قال البابا فرنسيس إنه يتابع بقلق الأنباء القادمة من إثيوبيا، داعيا الجميع للصلاة والاحترام الأخوي والحوار والتسوية السلمية للخلافات.



