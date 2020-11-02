إيطاليا قد تفرض إغلاقًا كاملاً في عدة مدن

انسامد - 2 نوفمبر - تشرين الثاني - ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم السبت، أن الحكومة الإيطالية ربما تتحرك هذا الأسبوع نحو فرض إغلاق في عدة مدن تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا.



وأفادت الصحيفة بأن إيطاليا، التي خضعت لإغلاق جزئي خلال الأسبوع الماضي، قد تضيف أيضًا تدابير من بينها حظر السفر بين المناطق "خلال الساعات المقبلة".



وأشارت إلى تزايد الضغط على رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من أجل اتخاذ إجراءات مع تزايد عدد حالات الإصابة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وذكرت الصحيفة أن ميلانو ونابولي وبولونيا وتورينو وروما من بين المدن التي قد تواجه عمليات إغلاق على الأقل لبعض أقسام المناطق الحضرية بها.



ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 647 ألفا و674 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 38 ألفا و321، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 283 ألفا و567، حتى صباح السبت.



