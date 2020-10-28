ايطاليا-كورونا:ارتفاع قياسي في الاصابات اليومية

انسامد - 28 اكتوبر - تشرين الاول - اعلنت وزارة الصحة الايطالية إن يوم الثلاثاء شهد رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بكوفيد في إيطاليا وصل الي 21994 إصابة.



وقالت الوزارة في بيان لها انه قد تم أخذ حوالي 174398 مسحة واضافت ان عدد الوفيات اليومي من الفيروس زصل الي 221 شخص.



هذا وتعاني إيطاليا من موجة ثانية من الفيروس التي استدعت الحومة الي فرض اجراءات اكثر صرامة لمواجهة تفشي الفيروس و الحد من تاثره علي المؤسسات الصحيةالتي تعاني من ضغط شديد نتيجة زيادة اعداد المصابين.



وقدأثارت القيود الحكومية الجديدة رد فعل عنيف مع احتجاجات واسعة النطاق ، بعضها عنيف.



من جانبه دعا والتر ريكياردي ، كبير الأطباء الإيطاليين ومستشار وزير الصحة روبرتو سبيرانزا ، يوم الثلاثاء إلى فرض الاغلاق التام علي كل من نابولي وميلانواللتان تضررتا بشكل خاص من الارتفاع الأخير في الحالات الايجابية في إيطاليا.



