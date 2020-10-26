كونتي :اجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

انسامد - 26 اكتوبر - تشرين الاول - وقع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي قرارا جديدا يحمل تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا من بينها اغلاق المطاعم و الحانات و محلات الايس كريم في السادسة من بعد الظهر.



في مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء اعترف كونتي بزيادة كبيرة في اعدادالمصابين وفقا لاحدث البيانات الوبائية وما ترتب عليه من ضغطا كبيرا علي نظام الصحة الوطني يصل اليمستويات مقلقة .



و اشارالي ضرورة بذل جهدا كبيرا لحماية مجالي الصحة و الاقتصاد مما يتطلب فرض المزيد من الاجراءات الاحترازية و التقيدية من اليوم و حتي24 نوفمبر.



و اضاف كونتي ان قرار اغلاق المسارح و دور السينما و قاعات الاحتفالات كان قرارا صعبا و لكنه يهدف اليابقاء المنحني الوبائي تحت السيطرة و حتي تتمكن الحكومة من تحقيق استجابة فعالة و تقديم علاج مناسب لجميع المواطنين و تجنب الاغلاق التام حيث ان الاقتصاد الايطالي لا يمكنه تحمل تكاليفه.



