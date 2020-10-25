لودريان: تركيا تشن حملة كراهية ضد فرنسا

أنسامد- 25 أكتوبر/ تشرين الأول - صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ان أنقرة تشن حملة تهدف إلى تأجيج الكراهية ضد فرنسا، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاخيرة التي هاجم فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال جان إيف لودريان في بيان له اليوم الأحد : تركيا تقوم بالترويج للكراهية والإشاعات ضد فرنسا في حملة تهدف الى تأجيج الكراهية ضدنا، حتى داخل بلادنا، مشيرا إلى أن التصرف التركي الأخير غير مقبول من بلد حليف.



واستدعت فرنسا سفيرها إلى أنقرة للتشاور بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فحص صحته العقلية.



وقال إردوغان في خطاب متلفز "ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص صحتك العقلية".



