Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
يوروستات : ما يقرب من 170 ألف حالة وفاة في أوروبا في 4 أشهر
    أنسامد- 19 أكتوبر/ تشرين الأول - سجلت الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والبالغ عددها 26 دولة 168 ألف حالة وفاة إضافية في عام 2020 خلال الفترة التي تتراوح بين شهري مارس ويونيو مقارنة بمتوسط ​العدد لنفس الفترة خلال الأربع سنوات 2016-2019، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

    وجاء أكبر عدد من الوفيات في إسبانيا (48000)، تليها إيطاليا (46000) وفرنسا (30000) وألمانيا وهولندا (حوالي 10000 لكل منهما).

    وسجلت باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 21 دولة مجتمعة 25000 حالة وفاة. وأوضحت وكالة الإحصاء الأوروبية أن البيانات تشمل جميع الوفيات، بغض النظر عن الأسباب، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة في تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء فيروس كورونا المستجد على مواطني الاتحاد الأوروبي.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    الصحفي الشهير بييرو أنجيلا يتحدث عن الصندوق الأثري في روما

    ألبوم الصور