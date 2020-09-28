موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا

انسامد - 28 سبتمبر - ايلول - تتعرض ايطاليا لموجة عاتية من الطقس السيئ مستمرة منذ عدة أيام ، حيث تتعرض لهبوب رياح وأمطار غزيرة وأعاصير وثلوج على التلال ، لا سيما في وسط الجنوب. في فينيسيا ، يكون المد مرتفعًا ، حيث يمكن أن تصل القمم القصوى إلى 105 سم مساء غد. الخوف في سارنو ، حيث تحدث مواقف معقدة مفاجئة ، تم تفعيل آلة الإنقاذ وسيتم قريباً إخلاء بعض مناطق المدينة. فيما يتعلق بنابولي و بعد ان فتحت المدارس ابوابها لكنها ستظل مغلقة في بارو نيسي و باكولي .



وغزت المياه المزارع وظل الحطام مغمورًا بالمياه.. كماأدى سوء الأحوال الجوية إلى اقتلاع النباتات والصوبات الزراعية وإغراق الإنتاج في الحقول المفتوحة. و من جانبها اعلنت ادارة الحماية المدنية أنه اعتبارًا من مساء اليوم ، ستهطل الأمطار على نطاق واسع مصحوبة ببرد وبرق وهبوب رياح قوية ، في إميليا رومانيا وفينيتو. ومن المتوقع أن تهب رياح عاصفة على أبروتسو وموليزي وفريولي فينيتسيا جوليا وفينيتو وإميليا رومانيا.



لا تزال الأمطار متوقعة في سردينيا وجنوب لاتسيو وكامبانيا وبازيليكاتا وكالابريا. في هذا السيناريو الجوي المعقد ، بالإضافة إلى اكتشاف جثة أوريليو فيسالي ، 40 ، القائد الثاني لخفر السواحل في ميلاتسو ، الذي اختفى في الأمواج بعد إنقاذ طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا ، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران. في الواقع ، تم العثور على جثة متنزه يبلغ من العمر 67 عامًا في بيازاتور ، حتى لو كانت الأسباب الدقيقة للوفاة ، سواء السقوط أو المرض ، لا تزال غير معروفة. توفي متنزه آخر في وقت مبكر من بعد الظهر بعد الانزلاق في صخرة لمسافة 200 متر على طول مسار التلال الذي ينحدر من مونتي كافالو إلى فورسيلا ديلا فال دي سوغيت ، على الحدود بين فينيتو وفريولي فينيتسيا جوليا. في وادي بريمبانا ، توفي صبي يبلغ من العمر 22 عامًا من سان جيوفاني بيانكو عندما سقط على منحدر لمسافة 400 متر تقريبًا. وتم نقل اثنين من متسلقي الجبال إلى المستشفى في حالة خطيرة في مستشفى بولزانو ، بعد أن اجتاحهما انهيار جليدي في نهر غران زيبرو.



