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دي مايو: قطار االانعاش الاقتصادي انطلق
    انسامد - 23 سبتمبر - ايلول - قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ان خطة الانعاش الاقتصادي في ايطاليا انطلقت و ذلك بفضل الموارد الضخمة التي توفرها اوروبا.

    و اشار في جلسة استماع في مجلس النواب بشأن صندوق الإنعاش الي ان صندوق الإنعاش يساوي أكثر من خطة مارشالوانه يجب أن نقوم بالانعاش باسرع ما يمكننا لكن أيضًا بشكل جيد. وقال إن هذا القطار لن يأتي مرة أخرى أبدًاوان تلك تعتبر فرصة فريدة لتحديث بلدنا". شدد دي مايو علي ضرورة أن ننتهز هذه الفرصة من خلال العمل سويا مع البرلمان والأغلبية والمعارضة والقوى الاجتماعية لتحقيق الانعاش الاقتصادي".

    و اكد انه من جانب الحكوم ة هناك "أقصى التزام" للاستفادة المثلى من صندوق الإنعاش وأضاف دي مايو "نحن ندخل مرحلة ترشيد المقترحات" حول كيفية استخدامها ، مشددًا على الحاجة إلى "تركيز" الموارد بشكل استراتيجي ومعالجة المشكلات الهيكلية التي أدت إلى إبطاء النمو ".

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