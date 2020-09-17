السراج :سنسلم مهام منصبنا الى سلطة جديدة نهاية أكتوبر

انسامد - 17 سبتمبر - ايلول - أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، " فائز السراج " نيته تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم. واكد " السراج " في كلمة وجهها للشعب الليبي مساء الاربعاء عبر قناتي " ليبيا الوطنية " وليبيا الرسمية " تابعتها وكالة الانباء الليبية سعيه منذ توقيع اتفاق الصخيرات نهاية العام 2015، إلى إحداث أكبر توافق ممكن بين الأطراف الموجودة على الساحة الليبية، قائلا " لم يكن يشغلنا سوى العمل على توحيد مؤسسات الدولة حتى تتمكن من تقديم خدماتها بشكل لائق للمواطن". وأشار رئيس المجلس الرئاسي في كلمته إلى أن المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد لازال يعيش حالة اصطفاف واستقطاب حادين جعل كل المحاولات الهادفة لإيجاد تسوية سلمية تحقن الدماء وتحافظ على النسيج الاجتماعي المهدد بالتمزق، في غاية الصعوبة. ..



