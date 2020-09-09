انسامد - 9 سبتمبر - ايلول - اندلع حريق هائل في مخيم موريا للاجئين باليونان عقب حركة تمرد واسعة بسبب كورونا.



هذا وتجري عملية إنقاذ واسعة في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث اندلعت عدة حرائق. ويأتي الحريق في المخيم الذي يؤوي ما يفوق أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية، عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا وحالات "تمرد".



أعلنت فرق الإطفاء في جزيرة ليسبوس اليونانية أنّها أخلت جزئياً مخيّم موريا للاجئين فجر اليوم الأربعاء (التاسع من سبتمبر/أيلول 2020) إثر اندلاع حرائق متفرّقة امتدّت نيرانها إلى داخل هذا المخيّم، الأكبر في اليونان وسائر أوروبا والذي يؤوي حالياً ما يقرب من 12.700 طالب لجوء.



وقالت فرق الإطفاء في بيان إن "حرائق متفرّقة" اندلعت حول المخيّم وداخله أيضاً استدعت إخلاءه جزئياً.



