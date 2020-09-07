ابنة برلسكوني مصابة بفيروس كورونا

انسامد - 7 سبتمبر - ايلول - اعلنت وكالة الانباء الايطالية ان
ابنة رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو برسكوني مارينا اصيبت
بفيروس كورونا.
واشارت الوكالة امه بعد سلسلة من المسحات السلبية ، أعطت الأخيرة ،
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، نتيجة مختلفة الا انه تأكد ان حالتها
مطمئنة و تمارس عملها بالتليفون من المنزل.
قامت مارينا برلسكوني مع أسرتها بعزل نفسها ، تماشياً مع القواعد
الحالية ، في منزلها في ميلانو منذ أن ثبتت إصابة والدها يوم
الأربعاء الماضي.
من غير المعروف ما إذا كان أفراد اخرين من عائلته المحميون
بالخصوصية ، إيجابيين أيضًا. وبحسب ما تعلمته وكالة أنسا ، فإن
ظروف زوجها وطفليها القاصرين جيدة أيضًا.
مازال رئيس فورزا إيطاليا ، سيلفيو برلسكوني ، في المستشفى في سان
رافاييل في ميلانو بعد التأكد من اصابته بفيروس كورونا.