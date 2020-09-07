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ابنة برلسكوني مصابة بفيروس كورونا
    انسامد - 7 سبتمبر - ايلول - اعلنت وكالة الانباء الايطالية ان ابنة رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو برسكوني مارينا اصيبت بفيروس كورونا.

    واشارت الوكالة امه بعد سلسلة من المسحات السلبية ، أعطت الأخيرة ، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، نتيجة مختلفة الا انه تأكد ان حالتها مطمئنة و تمارس عملها بالتليفون من المنزل.

    قامت مارينا برلسكوني مع أسرتها بعزل نفسها ، تماشياً مع القواعد الحالية ، في منزلها في ميلانو منذ أن ثبتت إصابة والدها يوم الأربعاء الماضي. من غير المعروف ما إذا كان أفراد اخرين من عائلته المحميون بالخصوصية ، إيجابيين أيضًا. وبحسب ما تعلمته وكالة أنسا ، فإن ظروف زوجها وطفليها القاصرين جيدة أيضًا.

    مازال رئيس فورزا إيطاليا ، سيلفيو برلسكوني ، في المستشفى في سان رافاييل في ميلانو بعد التأكد من اصابته بفيروس كورونا.

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