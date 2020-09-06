دي مايو: إشراك جيران ليبيا مهم لتحقيق السلام

أنسامد - 6 سبتمبر/ أيلول - أكد وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، أمس الجمعة، على ضرورة إشراك جيران ليبيا فى عملية تحقيق الاستقرار فى البلد الذى تعمه الفوضى، مرحبًا بما أسماه "خطوات إلى الأمام" تم التوصل إليها مع اتفاق وقف اطلاق النار. قال دى مايو على هامش المنتدى الاقتصادى السياسى "البيت الأوروبى امبروسيتى"، الذى يعقد على بحيرة كومو حتى الأحد: "فى الأيام المقبلة، سيكون ضروريًا إشراك الدول المجاورة لليبيا ـ مصر وتونس ـ لأنه بدون الفاعلين المعنيين مباشرة الذين لهم تأثير على الطرفين، سيكون من الصعب تسوية الوضع".



وشدد وزير الخارجية الإيطالى على أن الاتحاد الأوروبى لديه "سلسلة من المبادرات القيمة التى تدعمها إيطاليا بالكامل"، مؤكدًأ أن "إيطاليا تخاطب جميع الفاعلين من أجل تعزيز الحوار بين الأطراف".



