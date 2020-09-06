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مقتل شخص وإصابة آخرين جراء حادث طعن في برمنغهام البريطانية
    أنسامد - 6 سبتمبر/ أيلول - أعلنت الشرطة البريطانية أن رجلا قُتل وأصيب 7 آخرون جراء عمليات طعن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في برمنغهام بوسط إنجلترا.

    أعلنت ذلك الشرطة المحلية البريطانية، موضحة أن اثنين من المصابين رجل وامرأة "في حالة خطيرة". وأضافت: توفي رجل وأصيب 7 آخرون أيضا منهم اثنان بحالة خطيرة.

    وأفاد رئيس الشرطة ستيف غراهام أنه تم فتح تحقيق بالقتل، مشيراً إلى عدم وجود أي مؤشر على أن الحادثة مرتبطة بالإرهاب، مضيفا أنه يبدو أن الحادث كان هجوما عشوائيا حيث إن ضحايا وقائع الطعن اختيروا عشوائيا على ما يبدو.

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