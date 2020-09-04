إدخال سيلفيو برلسكوني المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

أنسامد - 4 سبتمبر/ أيلول - نُقل رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إلى مستشفى في ميلانو لإجراء مزيد من الفحوصات بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت مصادر مطلعة أن برلسكوني نقل إلى مستشفى سان رافاييلي في ميلانو كإجراء احترازي بعد ظهور أعراض معينة عليه تتطلب المزيد من الفحوصات.



وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق يخضع للعزل المنزلي منذ ثبوت اصابته بفيروس كورونا. وقال زعيم حزب فورزا إيطاليا أمس في وقت متأخر عبر الهاتف في مؤتمر حزبي إنه "بصحة جيدة"، وأنه لم يعد مصابًا بالحمى. بعد بضع ساعات، تقرر نقله إلى مستشفى سان رافاييلي.



