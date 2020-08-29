إيطاليا : 1462 حالة كورنا أخرى و 9 قتلى

أنسامد - 29 أغسطس / آب - قالت وزارة الصحة الإيطالية إن الارتفاع
اليومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفع بشكل طفيف
يوم الجمعة إلى 1462 من 1411 يوم الخميس ، وهو أكبر مكسب جديد منذ
بداية مايو.
كان هناك تسعة وفيات آخرين ، ارتفاعًا من خمسة يوم الخميس.
كان هناك 97،065 مسحة أخرى ، وهو رقم قياسي لليوم الثالث على
التوالي.
ارتفع العدد الإجمالي للحالات الآن إلى 265،409 ، وعدد
الوفيات إلى 35،472.
الموجب حاليًا هو 23035 ، مع ارتفاع قدره 1103 خلال الـ 24
ساعة الماضية.
وبلغ عدد المتعافون 206902 بزيادة 348.
ارتفع عدد مرضى العناية المركزة بمقدار 7 ، ليصبح المجموع 74.
أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع ظهور الأعراض هم 47
عامًا ، عند 1178.
ارتفع عدد المرضى في العزلة المنزلية إلى 1049 إلى 2178