إيطاليا : 1462 حالة كورنا أخرى و 9 قتلى

أنسامد - 29 أغسطس / آب - قالت وزارة الصحة الإيطالية إن الارتفاع اليومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفع بشكل طفيف يوم الجمعة إلى 1462 من 1411 يوم الخميس ، وهو أكبر مكسب جديد منذ بداية مايو.



كان هناك تسعة وفيات آخرين ، ارتفاعًا من خمسة يوم الخميس.



كان هناك 97،065 مسحة أخرى ، وهو رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي.



ارتفع العدد الإجمالي للحالات الآن إلى 265،409 ، وعدد الوفيات إلى 35،472.



الموجب حاليًا هو 23035 ، مع ارتفاع قدره 1103 خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبلغ عدد المتعافون 206902 بزيادة 348.



ارتفع عدد مرضى العناية المركزة بمقدار 7 ، ليصبح المجموع 74.



أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع ظهور الأعراض هم 47 عامًا ، عند 1178.



ارتفع عدد المرضى في العزلة المنزلية إلى 1049 إلى 2178