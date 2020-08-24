موجة كورونا الثانية.. إيطاليا أكثر من ألف اصابة

انسامد - 24 اغسطس - اب - عادت العديد من الدول حول العالم لمصارعة فيروس كورونا المستجد، في موجته الثانية التي يبدو أنها ستكون عنيفة هذه المرة، بين دول سجلت أرقاما قياسية للإصابات بعد تراجع كبير لها، ودول أعادت إجرءات الحظر الصحي بعد شهور من العودة الحذرة إلى الحياة الطبيعية، فقد فرضت دول مثل كوريا الجنوبية، الأحد، قيودا أكثر صرامة وأغلقت الشواطئ والمطاعم في محاولة لتجنب موجة ثانية من كوفيد-19، بعد تسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة بالفيروس خلال يومين متتاليين، وهو رقم قياسي منذ مارس، وقد أعلنت، الأحد، أنها سجلت أعلى حصيلة يومية للإصابات بلغت 397، معظمها في منطقة سيول الكبرى التي تضم نصف عدد السكان البالغ عددهم 51 مليون نسمة.



في أوروبا، تتزايد المخاوف من حدوث موجة ثانية أيضا، خصوصا في إيطاليا، فقد سجلت منطقة روما خلال 24 ساعة عددا قياسيا من الإصابات الجديدة منذ بداية الوباء في مارس ومعظمها مرتبط بالعودة من الإجازات، فقد سجلت ايطاليا، أمس، 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الاخيرة، مسجلة بذلك أسوأ حصيلة يومية منذ رفع الإغلاق في مايو، وذلك بحسب حصيلة رسمية نشرت، السبت.



كذلك، أشارت حصيلة وزارة الصحة إلى ثلاث وفيات، ما يرفع عددها الإجمالي إلى 35 الفا و430 وفاة من مجموع 258 ألفا و136 إصابة منذ بدء انتشار الوباء.



وبعد أسابيع طويلة من تراجع الجائحة في إيطاليا، التي كانت تعتبر سابقا من أكبر بؤر انتشار المرض في العالم خاصة من حيث الوفيات، تشهد هذه البلاد ارتفاعات جديدة لمؤشر الإصابات اليومية، حيث سجلت في إحصائية أمس الجمعة 947 حالة، ما كان يمثل أكبر عدد منذ نحو 3 أشهر، بينما تعتبر حصيلة اليوم رقما قياسيا جديدا، وهذه المرة هي الأولى التي تسجل فيها وزارة الصحة الإيطالية أكثر من 1000 حالة يومية منذ 12 مايو الماضي، حينما تم رصد 1402 إصابتين.



ودعا رئيس منطقة لاتسيو نيكولا زينجاريتي إلى فرض «ضوابط طارئة مع اختبارات في أماكن المغادرة» عند مغادرة الجزيرة.



