وصول سفينة مساعدات إيطالية إلى مرفأ بيروت

أنسامد - 23 أغسطس /آب - أعلنت السفارة الايطالية في لبنان الأحد وصول ​ السفينة العسكرية San Giusto التابعة للبحرية الإيطالية إلى مرفأ بيروت تحمل على متنها مساعدات طبية وإنسانية للبنان بعد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت مطلع الشهر الجاري.



وقالت سفارة إيطاليا عبر صفحتها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : انطلاق مهمة الدعم الانساني "طوارئ الأرز"، مشيرة إلى أن سفيرة إيطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومباردييه كانت في استقبال قائد وطاقم السفينة، موكدة أن إيطاليا تقف إلى جانب لبنان.



وكان انفجار عنيف ضرب مرفأ بيروت مساء الثلاثاء 4 أغسطس، ما تسبب في تضرر جزء كبير من المدينة نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع أكثر من 160 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.



