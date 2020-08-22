وزارة الصحة : 947 إصابة جديدة بكورونا،الأكبر منذ 14 مايو

أنسامد - 22 أغسطس / آب - قالت وزارة الصحة إن إيطاليا شهدت 947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية ، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ 14 مايو ، قبل أربعة أيام من انتهاء الإغلاق ، عندما كان هناك 992 حالة في يوم واحد.



ارتفع إجمالي عدد الحالات الآن إلى 257065.



ارتفع عدد الوفيات 9 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصبح عدد القتلى الإجمالي 35427 منذ بدء حالة الطوارئ.



وبلغت الزيادة في قضية الخميس 845 ، وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو.



وكان هناك ستة ضحايا جدد يوم الخميس.



انخفض عدد المسحات يوم الجمعة بحوالي 6000 إلى 71000.



