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وزارة الصحة : 947 إصابة جديدة بكورونا،الأكبر منذ 14 مايو
    أنسامد - 22 أغسطس / آب - قالت وزارة الصحة إن إيطاليا شهدت 947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية ، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ 14 مايو ، قبل أربعة أيام من انتهاء الإغلاق ، عندما كان هناك 992 حالة في يوم واحد.

    ارتفع إجمالي عدد الحالات الآن إلى 257065.

    ارتفع عدد الوفيات 9 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصبح عدد القتلى الإجمالي 35427 منذ بدء حالة الطوارئ.

    وبلغت الزيادة في قضية الخميس 845 ، وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو.

    وكان هناك ستة ضحايا جدد يوم الخميس.

    انخفض عدد المسحات يوم الجمعة بحوالي 6000 إلى 71000.

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