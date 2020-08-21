ايطاليا ترحب بتوافق الاطراف الليبية على وقف اطلاق النار

أنسامد - 21 أغسطس /آب - رحبت إيطاليا بالبيانات الصحفية الصادرة اليوم الجمعة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في ليبيا، والتي تضمنت التوافق على بعض المبادئ المؤسسة لمسار مشترك لتجاوز الجمود المؤسسي الحالي في البلاد، بدءًا من الوقف الفوري للأعمال العدائية وإعادة أنشطة إنتاج النفط.



وأشارت وزارة الخارجية الايطالية في بيان إلى أن إيطاليا دعمت باستمرار وبشكل فعال جهود الأمم المتحدة في إطار عملية برلين مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي.



وحول التصريحات الاخيرة حول استئناف إنتاج النفط، أعربت ايطاليا عن أملها في تطبيقها بشكل ملموس على كافة قطاعات صناعة النفط الليبية في جميع أنحاء البلاد، موضحة أن هذه التطورات تشكل خطوة مهمة وشجاعة لحل الأزمة الليبية.



وأكد البيان أن إيطاليا ستواصل لعب دورها النشط في تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، داعيا كافة الأطراف المعنية للمتابعة بشكل سريع وفعال للمسار المحدد في البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب.



