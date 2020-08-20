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وزيرا خارجية مصر وايطاليا يبحثان هاتفيا الازمة الليبية
    انسامد - 20 اغسطس - اب - أجرى وزير الخارجية المصري، " سامح شكري " اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيطالي، " لويجي دي مايو " تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التطورات في ليبيا . وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار " أحمد حافظ " في تصريح نشرته صفحة الوزارة على "فيسبوك" إن الاتصال شهد أيضاً التشاور حول ترتيب لقاءات قادمة بين شكري ونظيره الإيطالي للتباحث حول كيفية جلب الاستقرار عبر دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة وعلى رأسها الازمة الليبية وتداعياتها
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