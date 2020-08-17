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الرئيس التونسي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الايطاليين
    انسامد - 17 اغسطس - اب - يقوم وزير الخارجية لويجي دي مايو والداخلية لوتشيانا لامورغيزي الايطاليان، اليوم الاثنين، بزيارة رسمية الى تونس.

    ويلتقي الوزيران بقصر قرطاج رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد وسلمى النيفر كاتبة الدولة للشؤون الخارجية والمفوض الاوروبي لسياسة الجوار والمفوض الاوروبي للشؤون الداخلية.

    وستتناول الجلسة سبل توطيد العلاقات المتميزة بين تونس وايطاليا وتعميق التشاور بخصوص عدد من القضايا بالمنطقة وخاصة منها ظاهرة الهجرة غير النظامية .

    يذكر أنّ رئيس الجمهورية قد دعا في وقت سابق الى أن تتولى القوات الأمنية التنسيق مع القوات العسكرية لمزيد التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدا في المقابل على أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة تظل غير كافية
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