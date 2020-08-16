إسرائيل ترفع الحجر الصحي عن القادمين من إيطاليا

أنسامد - 16 أغسطس /آب - أعلنت اللجنة الحكومية الإسرائيلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد أن الوافدين الى إسرائيل من 19 دولة في العالم سيكونون معفيين من ضرورة المكوث في الحجر الصحي عند وصولهم البلاد.



ووفقا لقرار اللجنة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا، لن يضطر الإسرائيليون والأجانب القادمين من إيطاليا وبعض الدول الأخرى، ومعظمها أوروبية إلى الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم.



وتتضمن قائمة البلدان التي لن يخضع القادمون منها لاجراءات الحجر الصحي إلى جانب ايطاليا كلا من بريطانيا وسلوفينيا ونيوزيلندا وجورجيا والدنمارك والنمسا وكندا وإستونيا ورواندا وفنلندا ولاتفيا وهونغ كونغ وألمانيا والمجر وقبرص واليونان وكرواتيا وبلغاريا.



